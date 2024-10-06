Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Hatunişi Kalkınma Kooperati’nde yaşanan bayrak değişiminde kurucu üye olan Aysel Özdemir Yurbaş başkanlığa seçildi.BURSA (İGFA) - Yenişehir'de tarımsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bölgedeki üreticiler ile birlikte üretim, temin ve tüketim amacıyla, kadınların serbest piyasada tek başlarına ekonomik özgürlüklerinin ayağa kalkması için kurulan Hatunişi Kalkınma Kooperati yola, kurucu üye Aysel Özdemir Yurbaş ile devam etme kararı aldı.

Kısa bir süre önce yapılan genel kurulda iş başına gelen Başkan Aysel Özdemir Yurbaş, kooperatifin, Yenişehir’de tek kadın kooperatifi olma özelliği taşıdığını belirterek, "Ürünlerde çeşitliliğe gittik. Şuan kooperatif ürünlerimize hemşehrilerimizden yoğun ilgide yapmış olduğumuz ataklar dolayısıyla oluştu. Kooperatif kurarken dikkat ettiğimiz husus ortakların genellikle üreten kadınlardan seçilmesine özen göstermiştik. Bugün bunun meyvelerini de alıyoruz. Ayrıca ekonomiye büyük katkısı olacağını düşünmüş olduğumuz kooperatifimizi kadın ve genç kızlarımızı üye kazandırarak da büyütmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda bununla ilgili de bir basın açıklaması yapacağız.” diye konuştu.