Yükselen inşaat maliyetleri ve kentsel dönüşüm süreci, ikinci el yapı malzemelerine olan ilgiyi artırdı. Sıfır ürünlere ulaşmakta zorlanan vatandaşlar, yıkılan binalardan çıkarılan kapı, pencere ve mutfak dolabı gibi malzemelere yöneldi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Uzmanlar, özellikle elektrik ve doğalgaz tesisatlarında ikinci el malzeme kullanılmasının ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

ARADAKİ FARK YÜZDE 80

Sıfır ve ikinci el ürünler arasında yüzde 60-80 fiyat farkı bulunuyor. Sıfır Amerikan panel kapılar 4.000 TL’den, çıkma kapılar ise 800-1.200 TL arasında satılıyor. Sıfır mutfak dolapları 50-100 bin TL, çıkmaları 10-15 bin TL seviyesinde alıcı bulurken, 15 bin TL’lik sıfır PVC pencere sistemleri 3 bin TL civarında ikinci el olarak satılıyor.