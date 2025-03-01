Sultanbeyli Belediyesi’ne bağlı Marifet Mutfağı’nda hazırlanan sıcak yemekler, günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kimsesiz, yaşlılığa bağlı nedenlerle bakıma muhtaç olan, ihtiyaç sahibi aileler Ramazan ayında da yalnız bırakılmayacak.

İftar ve sahura özel menüler

İftar ve sahur yemekleri diyetisyen ve gıda mühendisi kontrolünde özenle hazırlanıyor. İftar yemeği olarak; çorba, ana yemek, salata, tatlı, hurma, ekmek ve içecek verilecek. Sahurda ise; peynir, zeytin, tereyağı, bal, yumurta, hurma, kayısı, kuru üzüm, ekmek ve içeceklerden oluşan kahvaltı seti ulaştırılacak.