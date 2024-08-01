Sultanbeyli’de bir yatak imalathanesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu yangına müdahale etti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan bir yatak imalathanesinde meydana geldi. İmalathaneden henüz bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı.

Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken imalathane ve binanın bir kısmında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.