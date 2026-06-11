İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin’i makamında ziyaret ederek ilçenin sağlık alanındaki mevcut durumu ve geleceğe yönelik ihtiyaçları üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Görüşmede İnegöl’ün sağlık alanındaki gündemini oluşturan pek çok konu masaya yatırıldı.

DEVLET HASTANESİNİN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyarette, İnegöl Devlet Hastanesi’nin mevcut yerinde büyütülerek kapasitesinin artırılması konusu öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. İlçenin artan nüfusu ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda hastanenin daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekildi.

YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİYLE DOKTOR BAŞINA DÜŞEN HASTA SAYISINDA AZALMA YAŞANDI

Ziyaretin bir diğer konusu ise İnegöl’de son dönemde devlet-belediye-hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen Aile Sağlığı Merkezleri oldu. İnegöl’e son dönemde tamamlanan, yapımı süren ve planlananlarla beraber 19 yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırılıyor. Şu an bu kapsamda farklı mahallelerde; yapımı tamamlanan 6, yapımı devam eden 5 ve yapımı planlanan ise 8 Aile Sağlığı Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin sağlık alanındaki yoğunluğa etkisi görüşüldü. İnegöl’de Aile Sağlığı Merkezlerinin sayılarının hızla arttırılmasıyla beraber ilçede Aile Hekimi başına düşen kişi sayısı yaklaşık olarak 4.000’lerden 3.000 seviyelerine geriledi. Ziyarette, sağlanan bu iyileşmeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmete girmesiyle birlikte bu sayının 2.500’lere kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi. Bu gelişmenin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı ve hizmet kalitesine olumlu katkı sunduğu vurgulandı.

AMBULANS MÜZESİ GÜNDEMİ ELE ALINDI

İnegöl’de son dönemde gündeme gelen İnegöl Devlet Hastanesi binası girişinde yer alan Ambulans Müzesi de bu ziyarette ele alınan konular arasında yer aldı. Ambulans Müzesi’nin daha uygun bir alana taşınmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Bunun yanı sıra sağlık ve doğa turizmini destekleyecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak, İnegöl’ün bu alanlardaki potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Alper Taban, ziyaretin ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin’e misafirperverliği ve destekleri için teşekkür ederek, sağlık alanında kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.