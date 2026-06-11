Yeni açıklanan verilere göre, son 4 yıl içinde piyasaya çıkan iPhone modellerinin yüzde 86’sında iOS 26 kullanılıyor. Tüm iPhone modelleri genelinde ise bu oran yüzde 79 seviyesinde. Bu rakamlar, iOS 26’nın diğer iOS sürümlerine kıyasla daha yüksek bir benimsenme oranına ulaştığını gösteriyor. iOS 26’nın önceki sürümlere göre daha fazla tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri ise tasarım tarafında dikkat çeken yenilikler sunması oldu.

Büyük yenilikler getirmese de şeffaf bir tasarımın benimsenmesi uzun yıllardır benzer arayüz tasarımları sunan Apple için bir yenilik olarak görüldü. Eleştirilen yanları olsa da Liquid Glass tasarımı büyük ölçüde beğenildi. Yine de iOS 18 sürümü halen en çok kullanılan sürüm oluyor. Daha önce paylaşılan verilerde iOS 18 kullanan kişilerin oranı yüzde 88 olarak paylaşılmıştı. Tüm iPhone'larda ise yüzde 82 gibi yüksek bir kullanım oranı mevcuttu.