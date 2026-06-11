İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hem bayram sonrası olması hem de yaz aylarına girilmesi nedeniyle yapım işlerindeki yoğunluğun artması nedeniyle personellere kolaylıklar dilemek adına bu sabah şantiyede Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin personelleriyle bir araya geldi. Sabah saatlerinde yapılan buluşmada personellere çorba ikramı gerçekleştirilirken, çalışmalara ilişkin de istişareler yapıldı.

BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, Fen İşleri Müdürü Yakup Can ve Park Bahçeler Müdürü Sabri Mert’in de hazır bulunduğu organizasyonda, Başkan Taban tüm personellerle tek tek görüştü. Sabah çorbalarının içilmesinin ardından bir konuşma da yapan Başkan Taban, “Bayram sonrası, yaz aylarıyla beraber iş yoğunluğumuz da artarken, sizlerle bir araya gelip hem hasbihal edelim hem istişare edelim istedik. Ben teşekkür etmeyi seven bir insanım. Kimin bir yerde bir katkısı, ortaya koyduğu değer varsa bunları söylemek lazım. Marifet iltifata tabidir derler. Bizler İnegöl Belediyesi olarak yüzölçümümüze göre çok sıkılaşmış, idealize bir kadroyla çalışıyoruz.

Bu noktada işini iyi yapan arkadaşım, benim başımın tacı. Görevinin bilincinde, tıkır tıkır işini yapıyor. Birinin onu ikaz etmesine gerek yok, sorumluluğunu biliyor. Cenabı Allah’tan ondan razıdır. Bununla birlikte berekette oluyor. Bu emekler karşılığında kazanımlar 1 değil, 2-3 oluyor. İnşallah ben sizlerle birlikte çok daha güzel başarılara imza atacağımıza eminim. Sizler geliştirmeye, yenilikleri ortaya koymaya çalışmaya devam edeceksiniz. Bizler de hem sizler için yapabileceklerimiz noktasında gayret edeceğiz hem de bu şehirde en iyi hizmeti vatandaşımıza sunuyor olacağız. İşlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.