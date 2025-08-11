Sultangazi Belediyesi, gençlerin hayatlarının dönüm noktası olan tercih süreci, en verimli şekilde geçirmesi için Future Talks Tercih Günleri düzenledi. 3 gün boyunca süren program kapsamında sevilen eğitimciler Gri Koç, Ramazan Yetkin, Gökhan Öz ve Yusuf Mert Aslan gençlerle bir araya gelerek tercih sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Future Talks Tercih Günleri’ne gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Her fırsatta önceliğin eğitim olduğunu belirten Sultangazi Belediyesi, tercih sürecindeki gençlerin akıllarındaki soru işaretlerini Future Talks Tercih Günleri ile giderdi. 3 gün boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen Future Talks Tercih Günleri’ne gençler yoğun ilgi gösterdi.

İlk konuk Gri Koç oldu

Future Talks Tercih Günleri’ne ilk konuğu sevilen eğitimci Gri Koç oldu. Gri Koç, gençlerle tercih süreci, gelecek planları ve üniversiteler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Üniversite yolculuğuna ışık tutan dolu dolu geçen program, öğrencilerden de tam not aldı.

3 gün sürdü

Future Talks Tercih Günleri’nin 2. Gününde ise Ramazan Yetkin ile Gökhan Öz öğrencilerle bir araya geldi. Yetkin ve Öz gençlerle gerçekleştirdikleri keyifli sohbette onlara üniversite ve bölüm seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Future Talks Tercih Günleri’nin son konuğu ise Yusuf Mert Aslan oldu. Gençlerin üniversite tercihleri hakkında sordukları soruları tek tek cevaplayan Aslan, bu önemli süreçte verdiği altın değerindeki bilgilerle gençlere yol gösterdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tercih süreci, gençlerimizin hayatını şekillendirme yolundaki en önemli dönüm noktası. Sultangazi Belediyesi olarak gençlerimize yardımcı olmak, bu zorlu süreçte onların yoluna ışık tutmak adına Future Talks Tercih Günleri’ni düzenledik. 3 gün boyunca alanında uzman eğitmenlerimiz, motivasyon konuşmaları ve tercih süreci ile verdikleri altın değerindeki bilgilerle öğrencilerimizle bir araya geldi. Böylece gençlerimiz bu süreci daha iyi şekilde nasıl yöneteceği hakkında bilgi sahibi oldu. Programa gençlerimizin de yoğun ilgisi oldu. 3 gün boyunca bizlerle olan eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz. Yavrularımızın vereceği kararların haklarında hayırlı olması dileği ile" şeklinde konuştu.