Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.