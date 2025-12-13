Asgari ücret artışına ilişkin süreç yakından takip edilirken, ilk toplantının ardından ikinci görüşmenin 18 Aralık’ta yapılacağı açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını duyuran TÜRK-İŞ, buna rağmen dün gerçekleştirilen toplantıdan hemen önce, taleplerini içeren kapalı zarfı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iletti.

Türk-İş'ten Kapalı Zarf

Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor. Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak duyurmuştu. Bu da Türk-İş’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiğini gösteriyor.

Talepleri Neler?

TÜRK-İŞ mektubunda geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istedi. TÜRK-İŞ temel ihtiyaç olan yüksek fiyatlı ihtiyaçların karşılanmasını talep ederken aynı zamanda refah artışının da işçiye verilmesini kaydetti.

Asgari Ücret Zam Senaryoları

Asgari ücret zam oranına ilişkin yüzde 20'den yüzde 40'a kadar farklı ihtimaller gündemde. İşte farklı zam oranı senaryolarına göre muhtemel asgari ücret tutarları:

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.