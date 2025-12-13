Son zamanlarda çocuklar arasında hızla yayılan yasa dışı bahis siteleri ciddi bir tehdit haline gelirken, özellikle 16-17 yaş grubundaki çocukları kumar bağımlılığına sürükleyen bu platformlara karşı adım atılıyor. AK Parti’nin 15 yaşın altındaki çocuklara internet ve sosyal medya kullanımına sınırlama getirmeyi amaçlayan düzenlemesinin, ocak ayının ikinci haftasında Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Hazırlanan taslakta, yasa dışı sanal bahis sitelerine erişimin engellenmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

Kaynaklar, internetin yalnızca yüzde 3’lük bölümünün açık ve denetlenebilir olduğunu, geri kalan büyük kısmın ise karanlık yapısıyla pek çok riski barındırdığını vurguladı. Çevrim içi ödüllü oyunların da çocuklarda kumar alışkanlığını tetiklediğine dikkat çekilirken, hem sanal bahis hem de oyun platformlarında çocukları önce para kazanmaya özendiren, ardından harcama yapmaya ve sürekli kayıpla sonuçlanan bir bağımlılık döngüsüne sokan sistemler bulunduğu ifade edildi. Bu durumun özellikle oyunlardaki sürpriz kutular ve ödül sandıkları gibi cazip görünen yöntemlerle yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Yeni Sorumluluklar

Hazırlanan teklif ile sosyal ağ sağlayıcılarına yeni yükümlülükler getirilmesi amaçlanıyor. Buna göre platformlarda yaş doğrulama sistemlerinin uygulanması zorunlu hale gelecek, zararlı içerik ve reklamlara karşı güçlü filtreleme altyapıları kurulacak. Veri ihlalleri ile yasa dışı ya da sakıncalı içeriklere ilişkin 7 gün 24 saat ulaşılabilen ve hızlı çalışan bir şikâyet hattı oluşturulacak. Çocukları oyun bağımlılığı üzerinden kumara yönlendiren ödüllü oyun siteleri ve uygulamalarına erişim engellenecek. Sosyal ağların, 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermesi ve hesap açmasına kesin olarak izin verilmeyecek. Ayrıca 18 yaşın altındaki bireylerin sosyal medya ve sanal bahis platformlarına erişimi biyometrik yöntemlerle sınırlandırılacak. İnternet ve sosyal ağ sağlayıcılarına düzenli raporlama zorunluluğu da getirilecek.

Dikkat Düşüyor, Depresyon Artıyor

Taslak çalışmada, internete erişimi bulunan her 10 çocuktan 6’sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğu, akran sandıkları bu kişilerin aslında yetişkin olabildiği ya da farklı niyetler taşıyabildiği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sosyal medya kullanımı, ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 oranında yükseltiyor. 14-17 yaş grubundaki gençlerin yüzde 46’sı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendini yetersiz hissettiğini belirtiyor. Türkiye’de ise ergenlerin yüzde 60’tan fazlası sosyal medyada başkalarının yaşamlarıyla kendisini kıyasladığını ifade ediyor. Araştırmalar, her üç çocuktan birinin siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığını da ortaya koyuyor.