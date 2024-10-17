Sultangazi Belediyesi her gün işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmesinden hafta içi her sabah akan çorbalar yüzlerce kişiye ikram ediliyor.

Sultangazi Belediyesi, Sultançiftliği Merkez Camii önünde kurduğu ikram çeşmesiyle her sabah vatandaşın içini ısıtıyor. Sabahları 07.30 - 08.30 arasında İkram Çeşmesinden vatandaşlar için sıcacık çorba akıyor. Çorbanın yanında su ve ekmek de veriliyor. Sıcak çorbalar özellikle işe giden vatandaşların ve okula giden öğrencin beğenisini kazanıyor.

Hastane önündeki çorba ikramı devam

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişi önünde çorba ikramına devam ediliyor. Akşamları 20.00 - 00.00 arasında hizmet veren Çorba çeşmesi, özellikle sağlık çalışanları ve hastanede acil işi olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Çorba ikramına yoğun ilgi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sıcak çorbalarımız her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Hastane önündeki ikram çeşmelerimiz hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Merkez Cami önündeki ikram çeşmemizden ise artık her sabah sıcacık çorba akıyor. Kahvaltı yapmadan aceleyle işe giden ya da işten eve dönen vatandaşlarımız ile okula giden yavrularımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz” diye konuştu.