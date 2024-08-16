Sultangazi Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği müzik akademisi, ilçe sakinlerinin verimli bir yaz geçirmesi için yaz boyunca eğitimlerine devam ediyor. Piyano, keman, bağlama ve gitar eğitimlerinin verildiği akademiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, derslere katılarak kursiyerlere eşlik etti.

Sultangazi Belediyesi, hobisini bir adım ileriye taşımak gençler için Müzik Akademisini hayata geçirmişti. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde 16-35 yaş arasındaki vatandaşlara hizmet veren Müzik Akademisi, yaz aylarında da eğitimine devam ediyor. Piyano, keman, bağlama ve gitar branşlarının yer aldığı akademide kursiyerler başlangıç/orta/ileri olmak üzere farklı seviyelerde eğitim görüyor.

Başkan Dursun’dan Müzik Akademisine ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Müzik Akademisi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Derslere eşlik eden Başkan Dursun, kursiyerlerle de yakından ilgilendi. Müziğin önemine değinen Başkan Dursun; “Ruhu dinlendirmesinin yanı sıra sağlığa pek çok katkısı olduğu da bilimsel olarak kanıtlan müziğin özellikle gençlerimizin hayatında daha çok yer vermesi için Müzik Akademimizi hayata geçirdik. Yaz aylarında da eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gençlerimizin yanı sıra müziği ilgisi olan, hobisini ilerletmek isteyen komşularımızı da geri çevirmiyoruz. 16-35 yaş aralığında 140 kursiyerin eğitim gördüğü akademimizden geleceğin sanatçılarının çıkacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.