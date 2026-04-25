İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları, her yıl kasım ayında dünyanın dört bir yanından robotik tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu etkinlik, teknolojiye ilgi duyan binlerce mühendis, yönetici, öğrenci ve aileyi buluşturarak, sektörün önde gelen isimlerinden bilgi almak, yeni girişimleri keşfetmek, robotlar tasarlamak ve en son teknolojileri keşfetmek için bir platform sunuyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren TACEV Robotik Takımı da, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla Türkiye’yi gururlandırdı. Antalya’da düzenlenen Fibonacci International Robot Olympiad Avrasya Şampiyonası’nda kıyasıya bir mücadele sergileyen orta okul öğrencileri, turnuvadan gümüş madalyayla ayrılarak Dünya Şampiyonası biletini aldı.

22-26 Nisan tarihleri arasında teknoloji ve inovasyon tutkunlarını Antalya’da bir araya getiren Avrasya Şampiyonası, bu yıl 21 farklı ülkeden temsilcinin katılımıyla dev bir organizasyona sahne oldu. TACEV bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve turnuvada "SpeedBot" adıyla yarışan TACEV Robotik Takımı, turnuvanın en zorlu ve teknik ustalık gerektiren klasmanlarından biri olan "Mbot Çizgi İzleyen" kategorisinde mücadele etti.

Mentörleri Mücella Uzunoğlu liderliğinde sahaya inen; Ayberk Çam, Osman Taha Özdemir, Ertuğrul Akbaba, Muhammed Miraç Akyüz ve Ahmed Enhar Yavuz’dan oluşan genç yetenekler, kusursuz çalışan robotlarıyla onlarca güçlü rakibini geride bırakarak ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı."Mbot Çizgi İzleyen" kategorisinde birinciliği Altıneller Okulları Robotik Takımı alırken, Manavgat BİLSEM Robotik Takımı üçüncü sırada yer aldı.

"Hedefimiz Roma’da Türk bayrağını dalgalandırmak"

Aylardır süren yoğun temponun ve uykusuz gecelerin meyvesini almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Uzunoğlu, öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Uzunoğlu, "Öğrencilerimiz çok istekli, haftalardır düzenli ve disiplinli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Avrasya Şampiyonası’nda bu disiplinin karşılığını almak çok sevindirici. Çok daha zorlu rakiplerin olacağı Roma’daki dünya şampiyonası için hazırlıklarımızı yoğunlaştıracağız. Hedefimiz elbette Roma’da kürsüye çıkarak, Türk bayrağını dalgalandırmak olacak" şeklinde konuştu.