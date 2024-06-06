Sultangazi’de kurban satış alanına giden polis ekipleri, kurbanlık satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.

Sultangazi’deki hayvan satış pazarına giden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı. Türk lirasının güvenlik özelliklerinin sıralandığı çalışma çerçevesinde bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemler satıcılara anlatıldı. Kurban satıcılarını sahte para, tırnakçılık ve tantana yöntemlerine karşı bilgilendiren ekipler, ayrıca bir dizi uyarılarda bulundu. Öte yandan, 2 ayrı ekip olarak kurban pazarına gelen polisler, satış yapan çadırları tek tek gezerek sahte ve gerçek parada dikkat edilmesi gereken belirgin özellikleri anlattı. 3 ayrı başlık altında gerçekleşen bilgilendirmede, ekipler öncelikle sahte paraya karşı satıcıların dikkatli olması gerektiğini ve tırnakçılık olarak bilinen eksik para alarak kandırılmamaları konusuna dikkat çekti. Ayrıca, ekipler kalabalık bir grup halinde gelip kavga çıkartarak satıcının dikkatini dağıtma yöntemiyle paraların çalınması anlamına gelen tantana yöntemine de dikkat edilmesi konusunda satıcıları uyardı.

Kurban pazarında satıcılara bilgilendirme yapan polis Cihan Ateş, “İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla kurban satışı yapan vatandaşlarımıza herhangi bir olumsuzluk yaşamasınlar diye sahte para, tırnakçılık ve tantana yöntemlerinden bahsediyoruz. Elimizde mevcut sahte paralarımız var. Dikkat edilmesi gereken hususlarda var. Sahte paralar pamuk lifinden yapılmadığı için daha kalındır. Aynı zamanda holografik şerit üst kısımda bulunan rakamı kapatırsa sahte olduğunun bir örneğidir. Gerçek parada baktığımızda holografik şerit rakamı kapatmamış. Sahte paralarda emniyet şeridi hiç yoktur. Gerçek parada ortada emniyet şeridi mevcuttur. Aynı zamanda esnafa bahsettiğimiz tantana ve tırnakçılık yöntemi var. 15-20 kişi gelerek vatandaşımızın para saymasını engelliyorlar. O aşamada da miktar yüklü olduğu için 200 veya 300 bin. Orada eksik para veriyorlar. 200 yerine 150 bin veriyorlar. Kurban satışı yapan esnafımızın para saymasını engelleyerek mağdur ediyorlar” dedi.