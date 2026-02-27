Afet ve acil durumlarda hızlı müdahale için satın alınan, 15 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesi bulunan Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırı, Balkanlar'daki soydaşlarımıza iftar hazırlamak için yola çıktı. Tırda pişirilen yemekler Bulgaristan ve Yunanistan'da on ayrı noktada kurulan iftar sofralarında binlerce kişiye ikram edilecek.

Soğuk hava deposundan fırına

Tırın içerisinde 15 bin kişiye yemek yapılabilirken; et ve meyvelerin güvenle muhafaza edileceği 2 ayrı soğuk hava deposu da bulunuyor. Tırda ekmek üretilebilmesi için fırın da bulunuyor.

Afet tırı Ramazan ayında Balkanlar'da

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Afet Destek ve Lojistik Dağıtım Tırımız sadece acil durumlarda değil, böyle güzel işlerle de hizmet veriyor. Geçen yıl iftar sofralarımızı Balkanlar'a taşımıştık. Bu yıl da Evlad-ı Fatihan diyarındaki kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Bereket ve rahmet ayı Ramazan'ın manevi atmosferini Balkan topraklarındaki kardeşlerimizle de paylaşalım istedik. Ramazan ayında Balkanlar'da soydaşlarımıza, kardeşlerimize hizmet edecek olan tırımız binlerce kişiye ulaşacak. Hem Sultangazi'de hem Rumeli Balkan coğrafyasında bize ihtiyaç duyulan her yerde komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.