Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim alan 28 öğrencinin 70 eserinin yer aldığı 'Kabuk' sergisi Güzel Sanatlar Akademisi Performans Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Kuruboya, suluboya, yağlıboya, karakalem, akrilik ve karışık tekniklerden oluşan resim sergisinin açılışına; Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Özkan, Mehmet Emin Ay, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

GSA 26 farklı branşta, 674 öğrencisiyle sanat eğitimi veriyor

Sergi açılışında konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, ''GSA, dijital sanattan, güzel sanatlara ve çocuk eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce öğrencimizin sanatla buluşmasına imkan sağlıyor. Bu eğitimler buradaki öğrencilerimizin düşünmelerine, sorgulamalarına ve kendilerini ifade etmelerine kapı açıyor. Kabuk Sergisi de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Genç sanatçılarımızın aylar süren bir emekle hazırladığı bu sergideki her eser, akademimizin üretimi teşvik eden, özgünlüğü önceleyen yaklaşımının bir sonucu olarak karşımızda duruyor. Bu vesileyle burada eseri olan her sanat gönüllüsü öğrenciyi tebrik ediyor, eğitmenlerimizi de gönülden kutluyorum. Güzel Sanatlar Akademisi 26 farklı branşta, 674 öğrencisiyle sanat eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu noktada, Küçükçekmece Belediyesi olarak, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

7 Mart'a kadar ziyaret edilebilir

Manifesto olarak, insanın hem kendini koruma amacına hem de büyümek için o kabuğu kırıp dışarı çıkma cesaretine değinen Kabuk sergisi, 7 Mart tarihine kadar GSA Performans Galerisi'nde ziyaret edilebilir.