Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Opet’i 25-21, 25-21, 25-19 setlerle 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Şampiyon takım 5. maçta beli olacak.
Final serisinin son maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu’nda oynanacak.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz)
Fenerbahçe: Cristina, Ede Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge), (Ada Hermen Korkmaz), (Meliha Diken), (Stysiak)
Setler: 25-21, 25-21, 25-21
Süre: 94 dakika (26, 25, 30)
Kaynak: iha