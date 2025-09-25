Gazze’deki katliamlara dikkat çekmek için yola çıkan Sumud Filosu’nda bulunan Samed Turan, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, hedeflerine ulaşmalarına bir hafta kaldığını belirtti. Turan, “İsrail bize saldırdı. Bunun üzerine İtalya ve İspanya, filomuza eşlik etmesi için birer fırkateyn gönderme kararı aldı. Biz de Türk aktivistler olarak, kendi ülkemizden benzer bir destek bekliyoruz. Gözümüz yollarda, Türkiye’den gelecek desteğe umutla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze filosu katılımcılarından Samed Turan, TGRT Haber canlı yayınına katılarak son gelişmeleri aktardı, "Dünden önceki gece İsrail droneları tarafından saldırıya uğradık. Teknelerimize yaklaşık 11 bomba atıldı. Teknelerde ufak tefek hasarlar oluşmasına rağmen kararlılığımızdan vazgeçmiş değiliz. Gece Girit'e geldik. Stratejik toplantı yaptık ve bugün Gazze'ye doğru yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'den de Fırkateyn Göndermesini Bekliyoruz"

Bakın saldırıya uğradık, bunun ardından İtalya ve İspanya donanmalarından birer adet fırkateyni bize eşlik etmesi için gönderme kararı aldı. Bu çok önemli bir değişim. Burada tarihin kritik bir kavşağındayız. Türk aktivistler olarak kendi ülkemizden de benzer bir hamle bekliyoruz. Gözümüz yollarda, Türkiye'nin de böyle bir desteğini bekliyoruz. Çünkü Türkiye, Filistin halkının haklı davasının başından beri yanında bulunmuştur. Bu tarihi fırsat elimizdeyken ülkemizin bize yapacağı destek de tarihte onurlu bir şekilde karşılığını bulacaktır. Türkiye bunu yapma hakkı en çok olan ülkelerden birisidir.

"1 Haftalık Yolumuz Kaldı"

Yolculuk sırasında stratejilerimiz farklı gelişmelere göre değişiyor. Her şey yolunda giderken yaklaşık 6-7 günlük bir yolculuğumuz kaldı. Allah'ın izniyle her şey yolunda giderse önümüzdeki perşembe günü Gazze kıyılarında Gazzelilerle kucaklaşabileceğimize inanıyorum."