Meyve, sebze, depolama, ambalaj ve lojistik fuarı olarak 2018’de Türkiye’nin meyve-sebze ihracatını artırma hedefiyle başlayan ve sektörün nabzını tutan fuar, bu yıl 70’in üzerinde ülkeden alıcıyı ve profesyoneli 18-20 Eylül tarihlerinde İzmir’de buluşturdu. Gürsu Belediyesi fuara damgasını vurdu.



Interfresh Eurasia Fuarı’na Bursa’dan BTSO, Gürsu Belediyesi ve yaş meyve-sebze ihracatı yapan birçok firma katıldı. Gürsu Belediyesi Tarımsal Araştırmalar Merkezi (GÜRTAM), ilçe adına geliştirdiği kıymetli projelerle fuarda yer alırken, ilçeden ayrıca Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kumlukalan Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kazıklı Köyü Kooperatifi ve Gürsu Ziraat Odası da fuara katılım sağladı.

Fuarı ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, şunları söyledi:

"Avrupa’dan Rusya’ya, Orta Doğu’dan Hindistan’a, Çin, Malezya, Singapur ve Uzak Doğu pazarlarına kadar geniş bir coğrafyadan 50’nin üzerinde büyük toptancının buluşması, Interfresh Eurasia’nın Türkiye tarımı için yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin kapısı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Burada yer almak ve Gürsu tarımını dünyaya açılan geniş bir vizyon ile zenginleştirmek bizi son derece mutlu ediyor."