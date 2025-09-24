Bir suç örgütü, bazı yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığını yasa dışı yollarla kazandırdı. Örgütün, bu işlemlerden haksız kazanç sağladığı ve yaklaşık 181 milyon 200 bin dolarlık döviz girişinin engellendiği öne sürüldü. Gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda 104 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Örgüt üyelerinin, uyguladıkları yönteme ‘BABATAK’ adını verdikleri tespit edildi.Bu yöntemle vatandaşlık alan kişilerin, vatandaşlıklarının iptal edileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen ihbar üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yabancı uyrukluların yüksek bedelli ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla Türk vatandaşlığı kazandığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Hayali Para Trafiği Gerçekleştirildiği Tespit Edildi

Gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucunda organize suç örgütünün, yasada öngörülen Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, suç örgütü üyelerinin, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı uyruklu kişiler adına danışıklı satış işlemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu işlemler karşılığında söz konusu kişilerden maddi çıkar sağlandığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının, gerçeği yansıtmayan ve yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenleterek, yabancıların taşınmaz edinimi yoluyla vatandaşlık almalarını sağladığı belirlendi. Böylece, ilgili yasal düzenlemenin amacı dışında hareket edilerek, devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

Yönteme 'Babatak' Adını Vermişler

Örgütün muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırdığı, örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği tespit edildi.

Savcılığın talebi üzerine hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, organize suç örgütü üyelerinin mali hareketleri detaylı şekilde ortaya kondu. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, hayali satış işlemleri yoluyla 451 yabancı uyruklu kişinin, yaklaşık 50 bin dolar ödeyerek aileleriyle birlikte toplamda 1198 kişi adına usulsüz Türk vatandaşlığı elde ettiği belirlendi. Bu yasa dışı işlemlerin, ülkeye girmesi gereken 181 milyon 200 bin dolarlık dövizin kaybına yol açtığı tespit edildi.

104 Kişi Gözaltına Alındı

Savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 104'ünü gözaltına aldı.