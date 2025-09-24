WhatsApp, iOS ve Android’de kullanılabilcek yeni özelliğini duyurdu. Yeni mesaj çeviri özelliğiyle kullanıcılar bireysel ve grup sohbetlerindeki mesajları anında farklı dillere çevirebilecek. iOS ve Android sürümlerine eklenen “çeviri” seçeneği sayesinde, kullanıcılar bir mesaja uzun basılı tutarak anında farklı bir dile çevirebilecek. İlk aşamada İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça desteklenirken iOS tarafında Türkçe’nin de yer aldığı daha geniş bir dil listesi bulunuyor.

Mobil Sürümlerde Aktif Olacak

WhatsApp, yeni özelliğin şu anda sadece mobil sürümlerde aktif olduğunu, Web ve Windows uygulamalarına ne zaman geleceğinin ise henüz netleşmediğini açıkladı.