Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, küresel iklim hareketleri ve El Nino’nun etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye’de beklenen hava koşulları hakkında açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’de bahar aylarında yaşanan ani hava değişimlerinden yaklaşan bayram dönemine kadar birçok başlığı ele alan Toros, özellikle yerel yönetimlere su yönetimi konusunda önemli uyarılar yaptı.

SÜPER EL NİNO KAPIDA

Dünya genelinde sıklıkla konuşulan El Nino ve Süper El Nino kavramlarına açıklık getiren Toros, Orta Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 0.5 derece üzerine çıkmasıyla bu dönemin indekslendiğini belirtti.

Tahmin modellerinin önümüzdeki aylarda sıcaklıkların normallerin 2 derece üzerine çıkabileceğini gösterdiğini söyleyen meteorolog, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz yüzeyindeki sıcaklık artışı, atmosfere daha fazla enerji ve su buharı taşınması anlamına gelir. Bu enerji fırtınalara, kasırgalara ve şiddetli hava olaylarına yol açar. Geçtiğimiz 11 yıl küresel anlamda en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki dönemde bizi geçmiş yıllardan çok daha sıcak günler bekliyor."

El Nino'nun doğrudan Amerika kıtasında sel ve fırtınalara, Avustralya, Endonezya ve Hindistan'da ise şiddetli kuraklıklara yol açtığını belirten Toros, Türkiye'nin bu süreçten nasıl etkilendiğini "teleconnection" (uzaktan bağlantı) kavramıyla açıkladı.

Atmosferde yaşanan bir olayın dalgalar halinde tüm dünyayı etkilediğini belirten Toros, "Adana'da kelebek kanat çırpsa İstanbul'da fırtına kopabilir kuralı vardır. Biz halk olarak El Nino'yu doğrudan hissetmesek de teknik anlamda, örneğin bir savunma fuarında yapılan atışın isabetini etkileyecek kadar atmosferik hareketlilik olarak yaşıyoruz" dedi.

"YILLIK DEĞİL, 3-4 YILLIK SU BÜTÇESİ PLANLANMALI"

Türkiye'nin son 4-5 aydır güzel yağışlar aldığını ancak bunun aldatıcı olmaması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Toros, su yönetimi konusunda hayati bir çağrıda bulundu.Artık "bu yıl yağan yağışı bu yıl kullanırız" döneminin kapandığını belirten Toros, "Bazı yıllar kurak, bazı yıllar yağışlı geçiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte insanlarda, bitkilerde ve buharlaşma nedeniyle su yüzeylerinde su ihtiyacı katlanarak artacak. Başta İstanbul olmak üzere tüm belediyelerimizin su ihtiyacını 3-4 yıl karşılayabilecek şekilde uzun vadeli su bütçesi hesaplamaları yapması şarttır" diye konuştu.

BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA TAVSİYE

Yaklaşan bayram tatili nedeniyle memleketlerine veya tatil beldelerine seyahat edecek yaklaşık 10 milyon vatandaşı da uyaran Toros, hava tahminlerinin 2-3 günden sonra tutarlılığının azaldığına dikkat çekti.

Bayram döneminde Türkiye'nin güney bölgelerinin aşırı sıcak olacağını, kuzeyden güneye gidenlerin bu sıcaklardan ciddi şekilde rahatsız olabileceğini belirten Toros, seyahat edeceklere şu tavsiyelerde bulundu:

"Gideceğiniz bölgenin Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesindeki geçmiş iklim kayıtlarına bakın. Türkiye'nin topografyası düz olmadığı için gelen bir hava sisteminin sadece 1 kilometre kuzeye ya da güneye kayması, çok farklı şehirlerde ani sel ve taşkınlara neden olabiliyor.

Vatandaşlarımız mutlaka seyahat edecekleri güzergahtaki meteorolojik uyarıları ve renk kodlarını takip etmeli. Aksi takdirde geçmişte olduğu gibi can ve mal kayıplarıyla karşı karşıya kalabiliriz."