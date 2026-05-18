Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün daha da artarken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da 'Orman Benim' etkinliğim düzenlendi. Yıldırım ilçesindeki birçok ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı etkinlikte, vali yardımcısı ve kaymakam da eline poşet alıp çöp topladı. Ancak en dikkat çeken ise İdil ve Burak çiftinin 4 yaşındaki oğulları Güneş'in serzenişi oldu. Güneş, 'Orman benim. Siz çöp atmayın. Biz topluyoruz. Ama siz atıyorsunuz. Benim ormanım burası' dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise, 'Artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında öncelikli strateji, yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirlerdir. Son 10 yılın yangın istatistiklerine bakıldığında çıkan orman yangınlarının yüzde 92'sinin insan kaynaklı çıktığı görülmektedir. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inandığımız 'Orman Benim' kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitemizi daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada gereken temizliği yaparak, yanıcı madde miktarını azaltmaktayız' ifadelerini kullandı.

Ormanların sadece orman teşkilatının değil, herkesin olduğunun farkında olmak gerektiğini belirten Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da, 'Orman gerçekten de bu ülkenin, dünyanın ve Bursa'da korumamız gereken en büyük değerlerimizden bir tanesidir. Bursa, yeşiliyle ön plana çıkmaktadır. Yeşil Bursa'nın bu zenginliğini korumamız gerekiyor' diye konuştu.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, öğrenciler ve katılımcılar ellerine aldıkları poşetlerle adım adım ilerleyerek ormanlık alandaki çöpleri topladı.