Kaza, Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında ağır yaralanan Güngör Demirci, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır yaşam mücadelesi veren Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Demirci’nin vefatının ardından olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yakınlarının, hastanedeki tedavi sürecinde ihmal bulunduğu yönündeki iddiaları üzerine ölümün şüpheli bulunarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.