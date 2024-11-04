Süper Loto bir kişiye, 30 milyon 42 bin 645 TL’lik ikramiye kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Süper Loto’da 6 bilen bir talihli büyük ikramiyeyi kazandı.

3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İstanbul Gaziosmanpaşa’dan oynayarak 6 bilen bir kişi 30 milyon 42 bin 645 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 4, 16, 31, 33, 35, 45 sayılarına isabet etti.

Hatırlanacağı gibi, 22 Ekim’de gerçekleşen çekilişte bir talihliye çıkan 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiye, bugüne kadar Süper Loto tarihinde çıkan en büyük ikramiye olmuştu.