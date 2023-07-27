Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey’de kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, Beykoz Tokatköy’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey’de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran’ın cenazesi İstanbul’a getirildi. Şehit Buran’ın cenaze namazı Beykoz Tokatköy Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılındı. Cenazeye, şehit askerin annesi Münevver Küçükşahin, eşi Nesibe Buran, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen, İl Jandarma Personel Şube Müdürü Jandarma Albay Kemal Demir ve vatandaşlar katıldı. Şehit Buran’ın cenazesi tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Beykoz Anadolu Kavağı Mezarlığı’na götürüldü.