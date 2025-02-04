Su Bilimleri Uzmanı Nedim Kartal, Kuzey Ege’nin Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında, ilk kez canlı olarak gözlemlenen iki farklı deniz canlısını kayda aldı. İstilacı türler arasında yer alan predatör balık Pterois Volitans (Volitan Aslan Balığı) ve Lepas Anatifera (Kaz Boynu Deniz Kabuğu) Ayvalık sularında tespit edildi. Nedim Kartal, Aslan Balığı'nın daha önce yaz aylarında balıkçı ağlarına takıldığını belirterek, kış sezonunda su ortamında ilk kez canlı bir birey olarak kayda alındığını duyurdu. "Küresel ısınma ve insan kaynaklı etkenler yüzünden mevsim kaymaları olmakta ve iklim şartları sürekli değişiklik gösterdiği için farklı iklimlerde canlıları kendilerine yeni yaşam alanları bulmak için göç etmektedir. İnsanlar doğaya yaptığı tahribata bir önce son vermelidir. Aksi takdirde doğanın dengesi geri döndürüleceksiniz şekilde bozulacak ve insanlık bundan büyük zarar görecektir" şeklinde konuşan Nedim Kartal, "Aslan balığının yaz şartlarında bu sularda görülmesini normal karşılayabiliriz ancak kış şartlarında Ayvalık’ta görülmesi iyiye işaret değil. Demek ki su sıcaklığı artıyor. Dikenleri zehirli olan predaöt bir balık, avcı yani. Genelde kayalık ortamları severler. Dikenleri zehirlidir ama eti lezzetlidir. Güney sahillerimizde yoğun olarak rastlanır, bunu canlı olarak ilk kez ben kayda aldım Ayvalık’ta. Avlanabilir ancak dikenlerine dokunmamak lazım" dedi.

Nedim Kartal, keşfedilen ikinci türü anlattı. Kartal, "Bu kabuklu özellikle Akdeniz ülkelerinde tüketiliyor. Pandikül denilen bir gövdesi var, 80 cm uzayabilir. Ucunda 5 kabuktan oluşan bir kısmı var. Planktonları alarak beslenen bir kısmı var. Tehlikeli tür değil ama istilacı olabilir. Ekonomik değeri vardır. Avcılık ile baskı altına alınabilir. Bunu da canlı hali ile görüntüleyebildim" şeklinde konuştu.