Bilecik'te direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün aracı ormanlık alana savruldu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Metristepe Köyü yolu mevkiinde, 43 LF 450 plakalı otomobil sürücüsü Kazım K., bir anlık direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç yol dışındaki ormanlık alana savrularak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Kazım K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sebehat K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapılırken, ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.