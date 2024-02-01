Esenyurt’ta panelvan minibüs ile tırın yanına yaklaşan 3 şahıs, sürücüsünün içinde uyuduğu aracın dorsesinde bulunan kolileri çaldı. Çevredeki vatandaşların tepkileri sonrasında geldikleri araçla kaçan şahısların rahat tavırları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde yaşandı. Yoldan geçen araç ve insanlara aldırmayan 3 şahıs, panelvan minibüs ile tır dorsesine yanaştı. Yük taşır gibi kolileri araca bindiren hırsızlar, çevredeki vatandaşların tepki göstermesi ile kaçtı. Soyulan aracın içindeki sürücünün uyuması dikkat çekti. Rahat tavırlar sergileyen hırsızlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan Kemal Karar,"Bırandaya falçata vurup içindeki tekstil ürünlerini almışlar. Köpekler havlıyor hırsızlarda o anda kaçıp gidiyor. Sote yerde olduğu için ondan cesaret almışlar" dedi.