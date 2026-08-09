Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 1 kişi yaralandı. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılamayan araç ise, itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Karapürçek mevkisinde meydana geldi. E.H.U. idaresindeki 34 VAY 12 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan araçtaki B.E. adlı yolcuyu araçtan çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının hastaneye sevk edilmesinin ardından bariyerlere sıkışan aracı yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çağrılan kurtarma aracı ile bulunduğu yerden çıkarılamayan otomobil için itfaiye ekipleri yeniden devreye girdi. Ekiplerin demir bariyerleri kesmesi sonucu araç sıkıştığı yerden çıkarılarak, trafik polisi ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.