Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markette kendini müziğin ritmine kaptırarak dans eden müşteriye esnafın da katılmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesi Yeni Camii yakınında bulunan bir markette esnaf Sadık Muti, müzik dinleyerek rafları düzenlediği esnada içeriye giren müşteri kendini müziğin ritmine kaptırdı. Arkasını döndüğünde dans eden müşteriyi gören Muti de dansa dahil olunca ortaya renkli görüntüler çıktı. Bir süre dans eden vatandaş, alışveriş sonrası marketten ayrıldı. Muti ise, müşterisini uğurlarken de dans etmeye devam etti. Keyifli alışveriş, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde esnafın rafları düzenlemesi, müşterinin içeriye girip dans etmeye başlaması, esnafın da müşteriyi gördükten sonra dansa dahil olması, alışveriş yapan müşterinin dükkandan çıktığı anlar yer aldı.