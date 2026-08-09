Söğüt ilçesinde yeni içme suyu ana hattının tamamlanmasının ardından başlatılan abone bağlantı çalışmaları planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Söğüt Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sahada görev yapan 3 ayrı ekip tarafından bugüne kadar 400 abonenin yeni içme suyu hattına bağlantısı gerçekleştirildi. İlçe genelinde kalan abonelerin de yeni sisteme dahil edilmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. Yenilenen altyapı sayesinde ilçede uzun yıllar güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması hedeflenirken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak tüm abonelerin yeni şebekeye geçirilmesi planlanıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmaların ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Yeni içme suyu altyapımızı uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek şekilde ilçemize kazandırdık. Şimdi de abonelerimizin yeni hatta bağlantılarını planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Daha güçlü, daha sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyu altyapısı için yürüttüğümüz çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Söğüt'ümüzün geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz' dedi.