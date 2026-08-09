Türkiye’de ilk defa gece etabı yapılan yarışmada, yüksek hız ve teknik becerinin ön plana çıktığı zorlu bir mücadeleye sahne oldu. 2026 yılında şampiyonaya 847 takım başvururken, başvuru ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 32 takım birinci etapta yarışmaya hak kazandı. Şampiyonada 10 farklı ilden takım üyeleri mücadele etti. Şırnak’ta gerçekleştirilen ilk etap, 32 takımın şampiyonluk yolundaki mücadelesine sahne olurken, başarılı pilotlar için uluslararası bir yarış deneyiminin de kapısını aralıyor. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacı, World Drone Cup yarışmasına katılmaya hak kazanacak. Böylece Şırnak’ta başlayacak mücadele, başarılı pilotlara uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme fırsatı sunacak. Şampiyonanın açılışında konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, Drone Şampiyonası’nın ilk etabının Şırnak’a verilmesinin kent açısından büyük anlam taşıdığını söyledi.

Vali Ekici, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür ederek, Türkiye’nin teknoloji hamlesinde Şırnak’ın da önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Ekici, Cizreli bilim insanı El-Cezeri’nin teknoloji tarihindeki önemine dikkat çekerek, "Bizler El-Cezeri’nin torunlarıyız" dedi. El-Cezeri’nin yaklaşık 800 yıl önce filli su saati, otomatik saatler, otomatik abdest alma makineleri ve otomatik kilitler gibi mekanik sistemler geliştirdiğini ifade eden Ekici, Cizreli bilim insanının robotik teknolojinin öncülerinden olduğunu vurguladı. Şırnak’ın TEKNOFEST kuşağının yetişmesinde önemli bir merkez olacağını belirten Ekici, kentte teknoloji yarışmalarına gösterilen ilgiyi rakamlarla ortaya koydu.

"17 bin 393 gencimiz TEKNOFEST’e başvurdu"

Şırnak’ın TEKNOFEST’e en fazla başvuru yapan ilk 10 il arasında bulunduğunu belirten Ekici, "17 bin 393 gencimiz TEKNOFEST’e başvurdu. 22 tanesi yarı finalist, 3’ü de finalist oldu" ifadelerini kullandı. Gençlerin teknolojiye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Ekici, öğrenci ve velilerin gayretinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Gençlere seslenen Ekici, "Siz kanatlarınızı açın, biz altına rüzgar vereceğiz. Rüzgarı biz oluşturacağız. Her türlü gayretinizi, çabanızı ve uğraşınızı destekleyeceğiz" dedi.

"Teknolojiyi üreten gençler yetiştiriyoruz"

Şırnak’ın geçmişte yaşadığı zorlu dönemlere de değinen Ekici, Türkiye’nin artık teknoloji üreten gençlerin yetiştiği bir ülke olduğunu belirtti. Ekici, "Biz yıllarca karanlık bir dönem yaşadık. Kardeşi kardeşe düşürdüler burada emperyalistler. Ama artık teknolojinin peşinde koşan, teknolojiyi oluşturup, geliştiren gençleri biz yetiştiriyoruz" diye konuştu. Şırnak’ın yalnızca teknoloji alanında değil, enerji üretiminde de Türkiye’nin yükselişine katkı sunduğunu ifade eden Ekici, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimine dikkat çekti. Ekici, Şırnaklı gençlerin Gabar’da günlük 83 bin varillik petrol üretimine katkı sunduğunu belirterek, kentin "Türkiye Yüzyılı" ve "Terörsüz Türkiye" hedeflerine en büyük katkıyı veren şehirlerden biri olacağını söyledi.

"TEKNOFEST bir festivalden daha fazlası"

Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ise TEKNOFEST’in yalnızca bir festival olmadığını belirterek, organizasyonun Türkiye’nin teknoloji vizyonundaki önemine dikkat çekti. Uzun, "Bugün burada hayallerin teknolojiye dönüştüğü, cesaretin bilgi ile buluştuğu ve gençliğin geleceği şekillendirdiği büyük bir vizyonun önemli bir aşamasına hep birlikte şahitlik ediyoruz" dedi. TEKNOFEST’in bilgiyi tüketen değil üreten, teknolojiyi satın alan değil geliştiren ve geleceği bekleyen değil tasarlayan bir Türkiye idealinin güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade eden Uzun, Şırnak’ın da Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Şırnak’ın köklü tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra yetişmiş insan kaynağıyla gelişimini sürdürdüğünü belirten Uzun, kentte teknoloji alanındaki başarıların da geleceğe umut verdiğini kaydetti. Uzun, 2026 TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında Şırnak’tan 17 bin 393 başvuru yapıldığını belirterek, kentin Türkiye genelinde en fazla başvuru yapan ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

Genç yarışmacı: "TEKNOFEST sayesinde farklı illeri görüyoruz"

Şampiyonaya Kocaeli Darıca Deniz Yıldızları Meslek Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Ekrem Seyda Armut da katıldı. TEKNOFEST’e ilk kez katıldığını belirten Armut, Şırnak’ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Armut, "Bu sene TEKNOFEST’e ilk kez katılışım. Şu anda Şırnak’tayız. Şırnak’ta olmak gerçekten çok güzel. Farklı illeri görmemize sebep oluyor TEKNOFEST. Mutluyuz, yarışlarımız devam ediyor, iki gün boyunca" ifadelerini kullandı.

32 takım ile Şırnak semalarında nefes kesen mücadele

İlk kez gece konseptiyle düzenlenen Drone Şampiyonası’nda 32 takım, özel donanımlı FPV dronlarıyla yarıştı. Işıklandırılmış dronların gökyüzündeki mücadelesi izleyenlere görsel şölen sunarken, yarışmacılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şırnak’ta düzenlenen organizasyon, kentin teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselen potansiyelini gözler önüne sererken, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin de dikkat çekici boyuta ulaştığını ortaya koydu.

Programa Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, T3 Vakfı Şırnak İl Temsilcisi Rukiye Asan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.