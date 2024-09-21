Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun İzmir yönünde, Susurluk Kayalıdere mevkiinde gerçekleşti. H.K. yönetimindeki 36 AY 414 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği İtfaiye ekipleri, araçta yaralanan yolcular L.K., H.K. ve H.K.’yi 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.