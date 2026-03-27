Tabletlerin mobil cihaz olmanın yanı sıra eğlence ve üretim amaçlı kullanımı yaygınlaşırken, ekran teknolojileri de kullanıcı deneyimini etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Casper PAD H10 serisinin Pen ve Pro modellerinde OLED ekran teknolojisinin kullanıldığı belirtildi.

OLED ekran özellikleri

Seride yer alan OLED ekranın yüksek kontrast oranı sunduğu, karanlık sahnelerde detayların daha belirgin hale geldiği ve parlak sahnelerde renklerin dengeli şekilde yansıtıldığı ifade edildi. Geniş ekran ve yüksek çözünürlük özelliklerinin, video izleme ve grafik tabanlı çalışmalar gibi farklı kullanım alanlarında detay görünürlüğünü artırdığı aktarıldı.

Tasarım ve multimedya özellikleri

Casper PAD H10 serisinin ince ve hafif tasarıma sahip olduğu, mobil kullanım için geliştirildiği bildirildi. Cihazlarda uzun pil ömrü ve Dolby Atmos destekli ses sistemi bulunduğu kaydedildi.