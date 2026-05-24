Yarışmanın en dikkat çeken ve zorlu kategorilerinden biri olan Labirent Robot kategorisinde öğrenciler, sensör, yazılım ve algoritma destekli robotlarıyla parkurda en hızlı ve doğru şekilde çıkışa ulaşmak için mücadele etti.

Orhaniyespor Robot Takımı öğrencilerinden Ali Emir Özdemir, geliştirdiği hızlı karar verme, doğru rota analizi ve başarılı parkur performansıyla Türkiye 1’incisi oldu. Ömer Halis Döngel ise güçlü yazılım altyapısı ve etkili performansıyla Türkiye 3’üncülüğü elde ederek takıma bir gurur daha yaşattı. Yarışma boyunca robotların engelleri algılaması, doğru rotayı belirlemesi ve kısa sürede hedefe ulaşması jüri ve katılımcılar tarafından beğeni topladı. Öğrencilerin problem çözme becerileri, kodlama bilgileri ve mühendislik yetenekleri başarıya dönüşerek Orhaniyespor Robot Takımı’nı zirveye taşıdı.

Başarıda emeği bulunan danışman öğretmenler Musa Selman Kunduracı ve Furkan Çelik’e teşekkür edilirken, yarışmaya 32 robotla katılım sağlayan tüm öğrenciler de azimli çalışmaları ve takım ruhları nedeniyle tebrik edildi. Orhaniyespor Robot Takımı’nın bilim, teknoloji ve üretim alanındaki çalışmalarına yeni başarılarla devam edeceği belirtildi.