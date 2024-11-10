Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özellikle badem içi, karışık kuruyemiş ve kaplamalı yer fıstığı gibi ürünlerde fiyat artışı olduğunu belirtti. Yeni fiyat listesi şu şekilde;

Badem İçi: 36 TL, 72 TL, 108 TL, 144 TL

36 TL, 72 TL, 108 TL, 144 TL Badem İçi Çiğ: 70 TL ve 140 TL

70 TL ve 140 TL Karışık Kuruyemiş Klasik: 21 TL, 35 TL, 83 TL

21 TL, 35 TL, 83 TL Karışık Kuruyemiş Karnaval: 78 TL, 127 TL, 185 TL

78 TL, 127 TL, 185 TL Karışık Kuruyemiş Festival ve Naturel: 30 TL, 50 TL, 118 TL

30 TL, 50 TL, 118 TL Yer Fıstığı Kaplamalı Acı Soslu: 16 TL ve 37 TL

16 TL ve 37 TL Yer Fıstığı Çıtır Kaplamalı Taco Baharatlı ve Ekşi Krema & Soğan: 16 TL ve 37 TL

16 TL ve 37 TL Ceviz İçi: 55 TL ve 117 TL

55 TL ve 117 TL Kuru Erik: 45 TL

45 TL Hurma: 82 TL