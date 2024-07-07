İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda alkollü bir taksici terör estirdi.

İddialara göre, alkollü bir şekilde havalimanının araç geçiş noktasına gelen taksi şoförü, kontrolsüz bir şekilde aracını sürmeye başladı.

YOL ÜZERİNDEKİ ARAÇLARA VE KALDIRIMA ÇARPTI Taksi şoförü, önce yol üzerindeki araçlara çarptı, ardından kaldırıma çıktı. Bir süre sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bu sırada orada bulunan insanlar panik içinde kaçıştı. Korku dolu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.