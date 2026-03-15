Olay, İnegöl–Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yaşar B. yönetimindeki 16 LKA 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan 16 BCE 886 plakalı hafif ticari araçla karşı karşıya geldi.



Bir anda karşısında aracı gören sürücü Yaşar B., ani refleks göstererek direksiyonu yolun sağına kırıp hızını düşürdü. Sürücünün soğukkanlı davranması sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Yaşanan tehlikeli anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hatalı sollama yapan aracın karşı şeritte ilerlediği ve sürücünün son anda yaptığı manevra ile kazanın kıl payı atlatıldığı görülüyor.