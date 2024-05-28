Bursa'da taksici H.T., aracına aldığı yolcu Ufuk İ. tarafından darp edildi. Araç içi kamerası olay anını kaydederken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddialara göre, 16 T 0155 plakalı taksinin şoförü H.T., yolcusu Ufuk İ.'yi çeşitli mahallelerde dolaştırdı. Ufuk İ., taksiye tekrar bindiğinde "Bir mahalleye daha gideceğiz" dedi. Şoför H.T., "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek isterseniz orada bırakayım" diye cevap verdi. Bu sözler üzerine sinirlenen Ufuk İ., "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürsün" diyerek tartışma çıkardı ve H.T.'yi darp etti. Araçtan inen saldırgan, taksiciye "İn aşağı" diye bağırdı. Taksici H.T. ise panikle olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili hemen harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.