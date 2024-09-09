İstanbul Taksim Meydanı’nda yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması nedeniyle Taksim Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çocukların heyecanlı oldukları gözlenirken, öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi. Halk oyunları ekibinin gösterisi alkış aldı. Tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Tören fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.