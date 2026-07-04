AK Parti’ye katılacağı iddia edilen isimler listesine bir milletvekilinin daha eklenebileceği öne sürüldü. TV100 canlı yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, siyaset kulislerini hareketlendiren yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

ÇARPICI KULİS BİLGİSİ: İYİ PARTİLİ BİR İSİM DAHA AK PARTİ'YE GEÇECEK

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılmasının ardından bir İYİ Partili milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği söylentileri çıktı.

BURHAN: "GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ GÜRBAN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILACAK"

Sinan Burhan, aldığı kulis bilgisini şu şekilde aktardı;

"Önümüzdeki haftalarda NATO zirvesinden sonra, kulis bilgimde bir yanlışlık yoksa; İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği noktasında bende bir bilgi var."