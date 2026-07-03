İnegöl Amfi Tiyatroda düzenlenen açılış programına Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze, Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze, bakan yardımcıları, Acara Özerk Cumhuriyeti Meclisi Milletvekili Madona Tevzadze, Gürcistan Parlamentosu milletvekilleri Malkhaz Natriashvili ile Anzor Bolkvadze, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Gia Ckhonia, Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bela Gomurashvili, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, MARGÜFED Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu, "Hepiniz hoş geldiniz. 26. Chveneburebi düzenlediğimiz festival bizlere nasip oldu. Öncelikle arkamda dağ gibi duran gençliğe teşekkür ediyorum. Şimdi hepsi yönetici oldular. Bu güzel akşamı sizlere yaşatmak için mücadele verdiler. Hepiniz teşrif ettiniz. Çok sağ olun" dedi.

MARGÜFED Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, "Gürcistan parlamentosunun ve Acar Özer Cumhuriyeti parlamentosunun milletvekilleri, çok değerli İnegöl Belediye Başkan Vekilim, Ticaret Sanayi Odası Başkanım, kıymetli Ziraat Odası Başkanım, kıymetli siyasi ve sivil toplum kuruluşları başkanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. 26. düzenlediğimiz uluslararası festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Önceki dönem başkanlığını yaptığım İnegöl Kafkas Kültür ve Folklor Derneğimiz bu güzel etkinliğinde sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti.

Bu güzel geceyi anlamlı kılan diğer bir konuda bizim değer verdiğimiz kıymetli Anzor Erkomaişvili beyefendinin 85. doğum günü. Bu vesileyle bu gece biraz daha anlam kazanmış oldu. Kıymetli eşi ve ailesini burada kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Anzor beyin bizlere çok büyük katkısı var. Ruhu şad olsun. Marmara Gürcüler Federasyonu yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteriyor. Federasyonumuzun organizesiyle Acar Özerk Cumhuriyeti ve federasyonumuzun bağlı dernekleri işbirliğiyle çok güzel bir festivale imza atacağız. Bu akşam İnegöl’de yarın akşam Orhangazi’de 3. akşamda hepinizi Osmangazi’de büyük gösteriye bekliyoruz" dedi.

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze, "Hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirler, dostlarımız, kardeşlerimiz tekrardan sizlere iyi akşamlar demek istiyorum. Acara Özer Cumhuriyeti’nden selam ve sevgi getirdim sizlere. Bugün bizlerle birlikte Gürcistan’dan gelen hükümet yetkilileri yer almaktalar ve ben tekrardan buraya tüm misafirlerimize iyi akşamlar dilemek istiyorum. Sizlerle bu güzel akşamda bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Gürcistan ile Türkiye arasında üst düzeyde stratejik ortaklık, dostane ilişkiler mevcuttur. Bu ilişkilerin pekiştirilmesinde her birimizin katkıları çok büyüktür.

Bugün sizlere Gürcistan hükümetinin, Gürcistan Başbakanı’nın, Cumhurbaşkanı’nın, parlamentosu başkanının selamlarını sevgililerini iletmek istiyorum. 26 yıldır festival düzenlenmektedir. Bu festival ise ikili ilişkilerde ne kadar güçlü bir destek sağladığının somut bir göstergesidir. Gürcistan’ın çok büyük sanatçısı Anzor Erkomaişvili’nin 85. yıl dönümünü atfediyoruz. Gerçekten o insan Gürcü kültürünü yeni nesillere aktarmak için büyük çaba göstermiştir. Bursa Valiliği’ne, İnegöl Belediye Başkanına teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Gürcistan’dan gelen heyeti, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti, Yüksek Şura yetkilileri ve Gürcistan hükümeti adına tekrardan iyi akşamlar dilemek istiyorum. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilere, sizlerle ilişkilerine, irtibatlarımıza, temaslarımıza büyük önem verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Gürcistan’da bu festival kapsamına Acara bölgesinden gelen ve bu etkinliklere katılacak olan sanat topluluğumuz mevcuttur. Onlar tarafından çok güzel Gürcü sanatı sergileneceğinde umudumuz tamdır. Sizlerin de beğeneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ansambli Riraşi Grubu Gürcüce şarkılar seslendirdi. Grubun ardından İnegöl Chveneburebi Halk Dansları Topluluğu ile Gürcistan'dan gelen Arsiani Halk Dansları Topluluğu ve Batum Halk Dansları Topluluğu yaptıkları gösterilerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Program 4 Temmuz Cumartesi günü Saat: 20:30 Amfi Tiyatro da, 5 Temmuz Pazar günü de Dernek Bahçesinde yapılacak olan gösterilerle devam edecek.