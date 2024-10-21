Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk’ta bugün kurulan Balkan Halter Federasyonu Asbaşkanlığına seçildi.

Arnavutluk’un Durres şehrinde Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Başkanı Mohammad JALLOD, Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Antony Confilitti’nin de hazır bulunduğu, 11 ülkenin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Balkan Halter Federasyonu kuruldu. Bugün yapılan Seçimli Kongrede Balkan Halter Federasyonu başkanlığına, Arnavutluk Halter Federasyonu Başkanı Elez Goja seçilirken, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise birinci Asbaşkanlığa seçildi.

Eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ise yapılan Genel Kurulda divan üyesi olarak görev aldı.