Duruşmada söz alan Kıvanç Talu, "Tanımadığım, konuşmadığım insanlar yüzünden 20 aydır hapis yatıyorum. Oğlum 3 yaşındaydı, şimdi 5 yaşında" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Eylül tarihine erteledi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddia edilmiş, 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti Sabiha Gökçen havalimanında gözaltına alınmıştı. Beril ve Kıvanç Talu, 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Fenomen çift bugün İstanbul Anadolu Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç ile müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

"Toplam 280 bin lira verdim"

Müşteki mağdur Burçin K. beyanında, "Sanık Beril Talu’yu eşim vasıtasıyla tanıyorum. Telefon üzerinden görüşme sağladık. Reklam çekimler için sermaye biriktirdiğini söyledi. Beril Talu’ya 80 bin lira Hayriye’ye 200 bin lira olacak şekilde toplam 280 bin lira verdim. İki hafta sonra geri verilmek üzerine verdim. Şu an benim zararım giderildi. Tutuklu sanık Kıvanç Talu’nun ‘benimle daha önce aramızda para ilişkisi oldu mu, sohbetimiz oldu mu?’ sorusuna karşılık cevap veren müşteki Burçin K., "Seni sosyal medyadan tanıyorum, herhangi bir iletişimimiz olmadı. Senden şikayetçi değilim Beril Talu’dan şikayetçiyim" diye cevap verdi.

"Eşinden dostundan sponsor aradığını söylüyordu"

Tanık Burak H. beyanında, "Bilge hanımın evinde Beril Talu ile tanıştık. Toplantı yaptığımızda Beril Hanım eve geldiğimde ne iş yaptığını sordum. Eşinin ünlü olduğunu, ünlü firmaların reklamını yaptığını, eşinden dostundan sponsor aradığını söylüyordu" dedi.

"Çocuğumun yanına gitmeyi hayal ediyorum"

Tutuklu sanık Beril Talu savunmasında, "Araştırılmasını istediğim bir şey var. 20 aydır tutukluyum, elime acil şekilde bilirkişi raporunun geçmesini istiyorum. Sadece müştekilerin para çıkış bilirkişi raporuna göre 20 aydır tutukluyum. İşleri hayali dendi faturalarımı sunduk, işleri hayali dendi müşterilerimizi getirdik. En nihayetinde tutar kaç para çıkarsa çıksın bir borç aldığımız ve faiziyle ödeyeceğimiz belli. 20 ay sonra tutukluluğumun devamı değil, 5 yaşındaki çocuğumun yanına gitmeyi hayal ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Bu işlerin hepsi kanıtlı, dosyada önünüzde duruyor"

Tutuklu sanık Kıvanç Talu ise, "Buraya çıkıp konuşulan şeyler belge ve delille anlatılmayan şeyler. Burada somut olarak beyan edilen şeyler delille anlatılmıyor. Bizim üzerimizde suçlama olarak bu iddia ile 20 aydır eşim ile ben cezaevindeyiz. Avukatlarımız, eşim de ben de dilekçeler yazıyoruz. Bu sektörde olan herkes, zararda olduğunu söyleyen herkes işlerin bu şekilde olduğunu bilir. Bu işlerin hepsi kanıtlı dosyada önünüzde duruyor. Bizim şu anki borçlar tutuklu olduğumuz için ödeyemediğimiz borçlardır. İçeride olduğumuz için eşimle çalışamadığımızdan borçlarımızı ödeyemiyoruz. Ben, eşim, eşimin babası defalarca bankalardan kredi çektik. Evdeki eşyalarımıza kadar satıp bu insanlara faiziyle ödeme yaptım. Karşılığında 20 aydır tutuklu olduğumuz için bu süreçte bu insanların borcunu ödeyemiyorum. Ben sadece yarım saat oğlumu görebiliyorum. Tanımadığım, konuşmadığım insanlar yüzünden 20 aydır hapis yatıyorum. Oğlum 3 yaşındaydı, şimdi 5 yaşında. Bizim işe gidip para kazanıp geleceğimizi düşünüyor. Tutuksuz yargılanarak tahliyemizi talep ediyoruz’ dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Eylül’e ertelendi.