Kocayayla'da üç gün boyunca süren festivalde Karadeniz kültürü, yöresel lezzetler ve gelenekler büyük ilgi gördü. Festival alanında kurulan keşkek kazanlarının kapak açılışında toplanan bağışlar, DMD hastası Arel bebeğin tedavisine destek amacıyla bağışlandı.

Şenlik Ağası yarışı ise pür dikkat takip edilirken ağalığı Fame Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kurt, 5 milyon 555 bin lira teklif vererek ikinci kez kazandı. Festivalin en renkli anlarından biri ise deve gösterisi oldu. Binlerce vatandaşın ilgiyle takip ettiği gösteri festivale renk kattı.



Sahne programında Karadeniz'in sevilen yöresel sanatçılarının yanı sıra, bölgenin en popüler isimlerinden Sinan Yılmaz ve Ekin Uzunlar ile Türk müziğinin güçlü sesi Hakkı Bulut sahne aldı.

Sanatçıların konserleri, on binlerce kişiyi aynı coşkuda buluşturdu. Festivale Samsun milletvekilleri, Samsun'dan gelen ilçe belediye başkanları, Bursa'daki protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



SAMDEF Genel Başkanı Temel Erkol, festivalin yalnızca Samsunluların değil, Türkiye'nin her köşesinden dostların buluştuğu büyük bir kardeşlik şöleni olduğunu söyledi. Erkol, "Bu anlayışla her yıl daha da büyüyen festivalin birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle gerçekleştiriyoruz. Organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Festival, yüksek katılımı ve zengin programıyla Karadeniz kültürünün Bursa'daki en büyük organizasyonlarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.