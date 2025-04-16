Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporunda kritik uyarılara yer verildi. Trakya ile Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Vatandaşlara ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, hava kalitesinin azalabileceği ve çamur şeklinde yağışlar görülebileceği bilgisi aktarıldı.

Türkiye'ye nisan ayı ortalarında beklenen bahar geldi, karlı ve soğuk havalar yurdu terk etti. Bununla birlikte toz taşınımı tehdidi yeniden gün yüzüne çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğinin altı çizildi.

Ayrıca yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı kaydedildi. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildi.

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında ise toz taşınımı beklendiği ifade edildi.

Bu bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. İşte bölge bölge, il il Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri:

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAKARYA 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 5°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

RİZE 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve batısının az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KARS -2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MALATYA 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu