İnegöl-Yenişehir yolunda meydana gelen kazada lastiği yerinden çıkan araç, şarampole yuvarlandı; sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü Ceyhun E.(27) lastiğini tamircide yaptırdığı 16 FR 644 plakalı otomobiliyle İnegöl'e gitmek üzere yola çıktı. Boğazköy mahallesi mevkiinde tamir ettirdiği lastik yerinden çıktı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.