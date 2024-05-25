İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan “Tarih, Şan, Şeref, Bizim Çanakkale Kahramanları” projesi kapsamında, Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı.

“Tarih, Şan, Şeref, Bizim Çanakkale Kahramanları” projesi kapsamında, Vali İlhami Aktaş ile Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gülşen Uz arasında protokol imzaları atıldı. Valilik makamında gerçekleşen imza törenine, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gülşen Uz, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gülşen Uz, “Tarih, Şan, Şeref, Bizim Çanakkale Kahramanları” projesine desteklerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür etti.

Aziz Şehitlerin ve Kahraman Gazilerin emaneti olan yakınları ile gazilerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Vali İlhami Aktaş, “Tarih, Şan, Şeref, Bizim Çanakkale Kahramanları” projesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.